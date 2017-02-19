Advocaat: ''Şampiyonluk zor gözüküyor!''

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Kasımpaşa maçının ardından beIN Sports'a değerlendirmelerde bulundu.

Öne çıkan açıklamalar şu şekilde:

"Bugün iyi oynayan bir takım göremedik. Çok çalışmak bazen yetmiyor. Bugün çok önemli 3 oyuncumuz cezası nedeniyle bizimle olamadı. Sadece çalışmak yetmiyor. Motivasyon bugün vardı ama sadece bu yetmez. Bugün çok mücadele eden bir takım varı. Her şeylerini verdiler ama bunları yapmak bazen yetmiyor ya da daha fazlasına sahip olmanız gerekiyor. Bazı isimler de uzun sürenin ardından forma giydi. Mental bir problem olduğunu düşünmüyorum. Dün ve bu sabah futbolcularımızla konuştuk. Toplantılar yaptık. Bu haftanın önemini anlattık ama kazanamadık. Şampiyonluk zor gözüküyor."