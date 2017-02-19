Akçay: ''Pozisyonların golle sonuçlanması..."

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Adana'ya gelirken maçı kazanma konusunda tereddütlerinin olduğunu dile getirdi.

Bazı mevkilerinde çok hızlı oyuncuları bulunan Adanaspor'a karşı üstünlük sağlamak için oyun formatında değişikliğe gittiklerini ifade eden Akçay, şöyle konuştu:

"Beşiktaş maçından sonra oyunu çok genişleterek oynamamaya karar vermiştik. Burada da rakibi bekleyen bir takım olarak sahada durmaya çalıştık. Adanaspor'un ilk müsabakada bize uyguladığı yöntem, aşağı yukarı bu maçta bizim Adana'ya uyguladığımız yöntemle aynı. Adana'nın risk alacağını ve biraz daha geniş alanda oynayacağını düşünmüştük, bugün sahada da o oldu. Risk alarak oynadılar. Bu da onlar için doğal. Biz de oyunu çok iyi uyguladığımızı düşünüyorum. Pozisyonların golle sonuçlanması bizim şansımızdı. Oyuncularımı kutluyorum."