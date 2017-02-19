Akigolar deplasmanda gol sıkıntısı çekiyor!

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Akhisar Belediyespor, ligde oynadığı son 9 deplasman maçında 1 galibiyet 4 beraberlik 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Manisa temsilcisi deplasman karşılaşmalarında gol atamaması ile dikkat çekiyor. Akhisar Süper Lig'de oynadığı son 9 deplasman maçında, Gaziantepspor deplasmanında 2, bu akşam oynanan Beşiktaş maçında da fileleri 1 kez sarsabilirken, toplamda 9 deplasman maçında 3 kez fileleri havalandırdı.