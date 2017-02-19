"Aynı disiplini istiyorum"

Şenol Güneş, Akhisar sınavı öncesi oyunculara Hapoel Beer-Sheva maçını örnek gösterdi.

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Şenol Güneş, oyuncularından Akhisar maçına iyi konsantre olmalarını istedi. Futbolcularının Hapoel Beer Sheva karşısındaki performansını öven tecrübeli çalıştırıcı, “Elbette hatalarımız, eksiklerimiz vardı. Basit top kayıpları kalemizde tehlike yaşamamıza neden oldu. Ancak genel olarak her biriniz iyi şekilde mücadele ettiniz. Sahada işinize, görevinize iyi konsantre olmuştunuz. Birlikte hareket ettiniz, yardımlaştınız ve bunun sonucunda iyi bir sonuç aldık. Şimdi aynı disiplini Akhisar karşısında da sahaya yansıtın.



‘ÇIKIŞ SÜRMELİ’



AKHİSAR bir önceki hafta G.Saray’a farklı yenildi ama o maç istisna gibi duruyor onlar adına. Genel performansa bakınca zor gol yiyen bir takım olduklarını görüyoruz. Bu nedenle kalitemizi ortaya koymalıyız, onları hataya zorlamalıyız. Üst üste iki kötü sonuç sonrası Hapoel maçında iyi bir reaksiyon gösterdiniz. Şimdi bu çıkışı sürdürmeliyiz. Şampiyonluk için kazanarak devam etmemiz gerekiyor. Bunun da yolu iyi odaklanmaktan, iyi koşmaktan, gücümüzü sahaya yansıtmaktan geçiyor” şeklinde konuştu. (Vatan)