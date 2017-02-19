Beşiktaş Akhisar'ı affetmiyor!

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Beşiktaş bu akşam Vodafone Arena'da oynanan maçta Akhisar Belediyespor'u 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Kara Kartal'ın kendi sahasında Manisa temsilcisiyle oynadığı maçların gollü geçmesi dikkat çekiyor. Siyah -Beyazlılar Akhisar Belediyespor ile oynadığı son 5 iç saha maçının 4'ünde 3 puana 3 golle uzandı. Son oynanan 5 maçta 3 kez skor 3-1 olarak tayin edildi.