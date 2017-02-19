Beşiktaş koltuğa bir oturdu...

AJANSSPOR - Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de 21. haftayı lider tamamladı. Siyah-beyazlılar, Medipol Başakşehir’den devraldığı koltuğu bırakmaya niyetli görünmüyor.



Abdullah Avcı ve öğrencileri, 17 haftalık periyotta ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çekerken, Beşiktaş ligin ilk yarısında sadece 1 hafta liderlik koltuğunda kalabildi. Kara Kartal, 4 haftadır ise elde ettiği bu koltuğu bırakmıyor.



Ziraat Türkiye Kupası’na Fenerbahçe derbisinde aldığı yenilgiyle veda eden, ancak Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi’nde ise başarılı bir performans ortaya koyan siyah-beyazlılar moral depoladı.



Avrupa Ligi’ndeki rakibi İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva’yı 3-1 geçen Beşiktaş, aynı tarifeyi Tolunay Kafkas’ın çalıştırdığı Akhisar’a da uyguladı.



Ayrıca Beşiktaş, yarıştaki rakipleri Medipol Başakşehir, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin puan kaybettiği haftayı kazançlı tamamladı. Güneş ve öğrencileri en yakın rakibine 4 puan fark attı.



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