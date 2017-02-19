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Beşiktaş'a sınırdakilerden iyi haber!

Tarih19 Şubat 2017 , 21:57

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Beşiktaş'a sınırdakilerden iyi haber!

Beşiktaş, puan farkını açmanın keyfini yaşamasının yanında Galatasaray ile yapacağı derbi öncesi fire vermedi.

Siyah-beyazlı ekipte sarı kart sınırında bulunan Hutchinson, Gökhan Gönül ve Quaresma, kart görmeyerek Galatasaray derbisinde oynama fırsatı buldu. 

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