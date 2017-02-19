Beşiktaş'ta Quaresma sıkıntısı!

AJANSSPOR - Beşiktaş’ta son dönemde ortaya koyduğu başarılı futboluyla dikkat çeken Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma’dan gelen haber siyah-beyazlılarda üzüntü yarattı.



İlk belirlemelere göre ; Akhisar maçında sakatlanan yıldız futbolcunun sol diz kapağında darbeye bağlı olarak kanama ve ödem tespit edildiği ifade edildi.



Beşiktaş, hafta arasında UEFA Avrupa Ligi’nde İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile 23 Şubat Perşembe günü rövanş maçı oynayacak. Ardından Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray ile de 27 Şubat Pazartesi günü derbi maç oynayacak.



Takımın hücumdaki en etkili silahlarından biri olan ve bu sezon toplamda 5 gol atıp 12 asist yapan Quaresma’nın durumu 1-2 gün içinde netlik kazanacak.

