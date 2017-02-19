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Beşiktaş'ta şampiyonluk tezahüratları

Tarih19 Şubat 2017 , 21:59

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Beşiktaş'ta şampiyonluk tezahüratları

Rakiplerinin puan kayıplarıyla zirvede daha rahat bir konuma gelen Beşiktaş'ın taraftarları, takımlarının farklı galibiyetinin ardından şampiyonluk havasına girdi.

Maç öncesinde liderliğe yönelik sloganlar atan taraftarlar, üst üste gelen goller sonrası şampiyonluk tezahüratları yaptı. 

Karşılaşma sonrası oyuncuları tribüne çağıran siyah-beyazlılar, Atınç Nukan'a üçlü çektirdi. 

Şenol Güneş sahaya indi

Taraftarlar, teknik direktör Şenol Güneş'e de büyük destek verdi.

Siyah-beyazlılar, Cenk Tosun'dan soyunma odasına giden Güneş'i getirmesi talebinde bulundu. Cenk, soyunma odasına giderek tecrübeli teknik adamı sahaya getirdi. Şenol Güneş, saha ortasında kendisini bekleyen oyuncularla birlikte taraftarları selamladı.

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