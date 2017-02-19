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Bu sezon en çok skora katkıda bulunan Webo!
19 Şubat 2017 , 18:48
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AJANSSPOR-
Spor Toto Süper Lig'de Adanaspor ile Osmanlıspor, 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı.. Osmanlıspor mücadeleden 5-1 galip ayrıldı.
Osmanlıspor'un 35 yaşındaki deneyimli oyuncusu Pierre Webo, Adanaspor karşılaşmasında 1 gol atıp 4 asist yaparak bu sezon bir maçta skora en çok katkıda bulunan futbolcu oldu. Webo Adanaspor maçıyla birlikte Süper Lig'de 15'i ilk 11, 16 karşılaşmada 5 gol ile 6 asist kaydetti.
Öte yandan; Webo 2014-15'ten bu yana bir maçta 5 gole katkı veren ikinci oyuncu oldu. Ömer Şişmanoğlu 2015/16 sezonunun son haftasında oynanan Antalyaspor'un Trabzonspor'u 7-0 mağlup ettiği maçta 3 gol ve 2 asist kaydetmişti.
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