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Bursaspor galibiyete hasret!
19 Şubat 2017 , 10:10
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Bursaspor
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor 6 haftadır galip gelemiyor.
Ligde son olarak 15. haftada 19 Aralık'ta sahasında Antalyaspor'u genç golcüsü Kubilay Kanatsızkuş ve Arjantinli Pablo Martin Batalla'nın golleriyle 2-1 mağlup eden Bursaspor, sonrasında oynadığı 6 lig maçında sadece 1 beraberlikle puan alabildi.
İlk 15 haftalık periyotta 27 puan toplayan Bursaspor, kazanamadığı 6 maçlık süreçte tek puanı 1-1 berabere kaldığı Fenerbahçe maçında hanesine yazdırdı.
Yeşil-beyazlılar, oynadığı son 6 maçta 3 gol atarken kalesinde ise 10 gol gördü.
Bursaspor'un son 6 haftada oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:
16. hafta Gençlerbirliği - Bursaspor: 3- 1
17. hafta Bursaspor - Trabzonspor: 1 - 2
18. hafta Bursaspor - Adanaspor: 0 - 1
19. hafta Medipol Başakşehir - Bursaspor: 1 - 0
20. hafta Bursaspor - Fenerbahçe: 1 - 1
21. hafta: Kayserispor - Bursaspor: 2 - 0
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Bursaspor
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