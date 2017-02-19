"Caner ve Gökhan'ın misyonu bitmişti"

F.BAHÇE ile 2003-2004 sezonunda şampiyonluk yaşayan unutulmaz sol bek Ivaylo Petkov, AKŞAM'a Türk futboluna ilişkin gözlemlerini anlattı. İşte Dunav Ruse takımında sportif direktörlük yapan Petkov'la sohbetimiz: "Başkanla konuştuk ve yeni bir yapılanma ile Bulgaristan futboluna hizmet veriyoruz. Her şey yolunda gidiyor. Türkiye'yi çok seviyorum her fırsatta gelmeye çalışıyorum. Burada harika günler geçirdiğim için benim 2. vatanım diyebilirim.

F.BAHÇE MUTLAKA TOPARLANACAK

Başakşehir şu ana kadar çok iyi götürdü ama şampiyon olabileceklerini düşünmüyorum. Beşiktaş, şu anda ligde en iyi futbolu oynayan takım. Bazı maçlarını izledim, bir adım önde ama F.Bahçe toparlayacak ve sonuna kadar şampiyonluğu kovalayacaktır. Şampiyonluk bu iki takım arasında geçer.

GÖKHAN-CANER'İN MİSYONU BİTTİ

F.Bahçe'den sezon başında Gökhan Gönül ve Caner Erkin gidişi büyük eleştiriler aldı ama ben biraz daha farklı düşünüyorum. Artık verebilecekleri maksimum verimi verdiklerini düşündüğü için Aziz Yıldırım ve yönetimi göndermek istedi. Artık misyonlarını tamamlamışlardı. Profesyonel hayatta bunlar olabilir, abartılmaması gerekli. Şu anda oynayan oyuncular arasında en iyisi ise Hasan Ali diyebilirim."

FENERBAHÇE KARŞILIĞINI ALMALI

PETKOV, futbolcuların dikkatini çekti: "Kısa süre oynasam da F.Bahçe benim kalbimde çok farklı bir yerdedir. Şampiyon olduğumuz sene hiç unutmuyorum. Bütün Bağdat Caddesi 'Sarı-Lacivert şampiyon Fener' diye inlemişti. Bu tabloyu gördükten sonra 'Her yıl F.Bahçe şampiyon olmalı' diye düşünüyorum. Bunu bu camia hak ediyor.

BÜYÜKLER ÇOK FARKLI

Büyük takımda oynadığınız zaman her maçı kazanmanız gerekiyor. Bu yüzden her daim iyi olmanız şart. Özellikle F.Bahçe büyük yatırımlar yaptığı için bunun karşılığını almalı."

Aziz Yıldırım inanılmaz bir başkan

"AZİZ Yıldırım bana göre inanılmaz bir başkan. İlk geldiği günden bu yana F.Bahçe'ye çok şey kazandırdı. Çok sayıda kupa kazandırmasının dışında yaptığı tesislerin haddi hesabı yok. Tarihe adını yazdırdı F.Bahçe böyle bir başkanı olduğu için çok şanslı."

Krasnodar'ı taraftar eler

“KRASNODAR ciddi bir yatırım yaparak liginin çıkış yapan ekipleri arasına girdi. Kalburüstü seviyede ve iyi bir ekip oluşturdu. Çok sayıda Brezilya kökenli oyuncular aldılar. F.Bahçe'yi takip ediyorum daha iyi bir kadrosu var. Taraftarı ile bütünleşirse ben inanıyorum, kazanacak ve turu geçecektir."

Unutamadığım 2 derbi var

"Olimpiyat'TA 80 bin kişinin doldurduğu maçta G.Saray ile 2-2 berabere kaldığımız maç aklımdan çıkmıyor. Pes etmeyerek kaybetmedik. Kadıköy'de Beşiktaş'ı 2-1 yendiğimiz maç da bende iz bıraktı."

İstanbulspor çok iyi bir kadroydu

“LİTECH ve CSKA Moskova'da oynarken, Saffet Susic beni çok iyi tanıyordu. Adnan Sezgin sportif direktördü. İstanbulspor ve Türk futbolunun en iyi kadrosunu oluşturdular. Aykut Kocaman, Oğuz Çetin, Recep, Sergen Yalçın, Hamza Hamzaoğlu, İlker, Saffet Akbaş ve Abdullah Avcı gibi isimler vardı."

PETKOV'DAN iNCiLER

Bulgaristan'ın zirvesi bu kadroydu

"PETKOV, Trifon, Ginchev, Kishishev, Jankov, Balakov, İliev, İvanov, İordanov, Stoichkov ve Kostadinov bu zamana kadar gelmiş geçmiş en iyi kadromuzdu. Zaten bunun seviye olarak üstüne çekebilecek bir zaman olmayabilir."

Hamzaoğlu çok başarılı

"HAMZA Hamzaoğlu'nun ile birlikte oynadım. Futbolculuğu gibi teknik direktörlüğü de son derece başarılı oldu. Akhisar'da sıfırdan bir takımı iyi noktalara getirdi. G.Saray'da 3 kupa birden kazanmak kolay değil, tarihe geçti. Hak etmediği ayrılık yaşadığını düşünüyorum."

Saffet Susic Türkiye'yi iyi tanıyor

"SAFFET Susic benim hocam ve büyük bir tecrübe. Alanyaspor ile anlaştı en son Bosna Milli Takımı'nı tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na götürerek büyük bir iş başardı. Hoca, Türkiye'yi zaten çok iyi tanıyor, başarılı olacağını düşünüyorum." (Akşam)