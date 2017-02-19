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''Çok disiplinli oynadık''
19 Şubat 2017 , 17:09
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Kasımpaşa'nın savunma oyuncusu Veysel Sarı'nın, golsüz berabere kaldıkları Fenerbahçe maçının ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalardan Ajansspor.com'un derledikleri şöyle:
"Başakşehir gibi güçlü bir takımı 4-0 gibi net bir skorla. Fenerbahçe gibi güçlü bir rakiple oynadık. NMaçtan önce çok disiplinli oynayacağımızı ve kaptığımız toplarla ceasaretli ataklar yapacağımızı konuşmuştuk, bunu da başardık. Çok disiplinli oynadık. Fenerbahçe'ye çok fazla pozisyon vermedik. İyi top oynayan, disiplinli bir takımız. Üstüne koyarak gidyoruz. Önümüzde Bursaspor ve Kayserispor maçlarımız var. Onlardan da iyi sonuçlar alıp, üst sıralara yükselmek istiyoruz.
Takım disiplinini hiç bozmadık. Kaptığımız toplarla atağa çıktık. Bunu oyuna da yansıttık. Dolayısıyla 1 puan aldık"
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