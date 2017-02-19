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Demba Ba var gücüyle çalışıyor!
19 Şubat 2017 , 09:15
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- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
Ara transferde Çin’den ayrılarak kiralık olarak Beşiktaş’la anlaşan Demba Ba var gücüyle geri dönüş hazırlığı yapıyor. Temmuz 2016’daki lig maçında ayağı kırılan tecrübeli golcü geçirdiği ağır sakatlığın izlerini tamamen silmek adına özel bir program uyguluyor.
Bir süredir Los Angeles’ta bulunan Demba Ba, Fransız antrenör Fabrice Gauiter’in sahip olduğu LA Main isimli fizik tedavi merkezinde hem fizik tedavi hem de spor çalışmaları gerçekleştiriyor. Beş farklı makinede çalışan 32 yaşındaki Senegalli golcü ayaklarını güçlendirmeye yönelik özel programlar uyguluyor. Demba Ba’nın yaptığı yoğun çalışmalar birçok sporcuya örnek olarak da gösteriliyor. (Milliyet)
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