Dilmen: ''Böyle güzel futbola saygı duymaktan...''

NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş-Akhisar Belediyespor maçının ilk yarısını değerlendirdi.

"Böyle güzel futbola saygı duymaktan başka..."

İlk yarıyı yorumlayan Dilmen, "Her takımın belli kozları vardır. Elinde hücum aksiyonları çok iyi olan; şut çekebilen, kanatları kullanan , kontra atak yapan, teke tek oyun gibi düzenlerinde Beşiktaş kötü olsa bile oyunun belli bölümünde öyle kabiliyetli oyuncular çıkıyor ki, bir yerden muz orta geliyor 'tak' gol oluyor. Türkiye Ligi'nde her takımı açabilecek bir futbol takımı ve teknik direktörü var. Beşiktaş 37. ve 40. dakikalar arası banko 50 pas yapmıştır. Rekor pas oldu, sadece Akhisar oyuncusuna ufak bir temas oldu ama o da sayılmaz. Böyle güzel futbola saygı duymaktan başka hiçbir şey yapılmaz. Beşiktaş'ın rakipleri daha defansif ama Beşiktaş sahada Cenk, Quaresma, Babel, Talisca, Oğuzhan hatta Gökhan ile oynuyor. 3 gün önce İsrail'den farklı geliyorsun ve bu futbol... 2-0 her zaman tehlikelidir, her zaman bunu söylerim. Maçı izlemeyenler ilk yarı şahane bir Beşiktaş'ı kaçırdı." ifadelerini kullandı.