Dilmen: ''Tudor ben geldim fantezisi yaptı''

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Ntvspor’da yayınlanan %100 Futbol programında 1-1 sonuçlanan Çaykur Rizespor-Galatasaray maçını değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen, Galatasaray Teknik Direktörü Tudor’un çılgınlık yaptığını söylerek ‘’Igor Tudor ‘ben geldim’ fantezisi yaptı. Duyduğuma göre Bruma, Tudor’a ‘yedek bırakacaksan beni götürme’ demiş. Saygısızlıktır ama halledilebilir. Bruma 23 yaşında genç bir oyuncu, iyi de oynuyor. Sen onu idare etmiceksin de beni mi idare edeceksin?’’ dedi.

‘’TÜRK TELEKOM ARENA’DA HERKES ANTRENÖRLÜK YAPAR’’

Dilmen, ‘’Ben bir maça göre yorum yapmam ama Bruma-Hakan Balta olayı dakika 1 gol 1.Geldiğin zaman ses getirmek Bruma, Hakan’ı almamakla olmaz.Buraya Real Madrid’den gelmiyorsun.Antrenörlük fantezi yeri değildir. Çift kalede surat yaptı diye kadro dışı bırakıyorsun. Böyle bir şey olamaz. Dünyanın hangi adamını getirirsen getir bugün Bruma’yla başlar. Tudor günde 12 saat çalışıyormuş. Hamza Hamzaoğlu çalışmıyor mu? Antrenörün işi bu zaten." diye konuştu.

Antrenörlüğün bir ilkesi olduğunu belirten Rıdvan Dilmen ‘’Antrenörlük sihirbazlık yeri değildir. Burası Karabük değil, Tudor’un boşuna deplasman karnesi bu kadar kötü değil. Tudor 8 defansif oyuncu oynatıyor. Bir de Semih Kaya’dan yeni bir sol bek yaratıyor. Gol yememek için defansif oyuncu sokuyorsun gol yiyorsun. Umutluyuz diyorsun. Nasıl umutlu oluyorsun’’ ifadeerini kullandı.

Galatasaray Kulübü’nü de eleştiren Rıdvan Dilmen ‘’Dursun Özbek geldiğinden bu yana 5 antrenörle çalıştı. Koskoca Galatasaray’da 5 antrenör olur mu? Mustafa Denizli geliyor, et yedirmiyor.Tudor geliyor.Böyle şey mi olur?’’ yorumunda bulundu.

‘’BİR YANDA BEŞİKTAŞ BİR YANDA GALATASARAY…’’

Dilmen, ‘’Bir tarafta Beşiktaş, bir yanda Galatasaray.Sabri, Chedjou,Yasin, Sneijder, Semih bu kulüpte kadro dışı kaldı. Bu sezon Semih 8 maç, Chedjou 10 maç, Linnes 6 maç oynamış.Yasin 2 kere kadro dışı kalmasına rağmen en çok oynayanlardan. Şampiyonluk yarışındaki Beşiktaş’a bakalım oyuncuların sürekliliği var. Beşiktaş, lider takım. Galatasaray sadece 1 kulvarda yarışıyor. Bu kulüpte Melo, Riera’nın ağzını burnunu kırdı, lider ne yaptı ? Affetti’’ açıklamasında bulundu.