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Fenerbahçe 11'inde sürpriz isimler!
19 Şubat 2017 , 13:50
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Fenerbahçe'nin 11'inde büyük revizyon: Volkan, Van der Wiel, Skrtel, Kjaer, İsmail, Josef, Mehmet Topal, Ozan, Stoch, Volkan Şen, Sow
Bu karşılaşma öncesi Lens, Alper ve van Persie'nin cezaları bulunuyordu.
Kasımpaşa'nın 11'i: Ramazan, Popov, Titi, Veysel, Veigneau, Sadiku, Abdullah, Koita, Castro, Adem, Eduok
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