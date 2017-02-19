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Fenerbahçe 11'inde sürpriz isimler!

Tarih19 Şubat 2017 , 13:50

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Fenerbahçe 11'inde sürpriz isimler!

Fenerbahçe'nin 11'inde büyük revizyon: Volkan, Van der Wiel, Skrtel, Kjaer, İsmail, Josef, Mehmet Topal, Ozan, Stoch, Volkan Şen, Sow

Bu karşılaşma öncesi Lens, Alper ve van Persie'nin cezaları bulunuyordu.

Kasımpaşa'nın 11'i: Ramazan, Popov, Titi, Veysel, Veigneau, Sadiku, Abdullah, Koita, Castro, Adem, Eduok

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