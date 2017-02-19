Fenerbahçe eriyor!

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Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Krasnodar ile oynadığı maça göre ilk 11'de 6 değişiklikle sahaya çıktı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, deplasmanda 1-0 kaybedilen Krasnodar mücadelesine ilk 11'de başlayan Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Hasan Ali Kaldırım ve Emmanuel Emenike'yi yedek kulübesine çekti.

Rus temsilcisine karşı 11'de forma giyen Alper Potuk ile Jeremain Lens'i ise sarı kart cezaları nedeniyle kadroda yer almadı.

Advocaat, bu futbolcuların yerine Gregory van der Wiel, Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan, Miroslov Stoch ve Volkan Şen'i görevlendirdi.

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçına Volkan Demirel, Van der Wiel, Kjaer, Skrtel, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, De Souza, Ozan Tufan, Stoch, Volkan Şen ve Sow ilk 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertli takımın yedek kulübesinde Fabiano, Hasan Ali Kaldırım, Fernandao, Şener Özbayraklı, Emenike, Neustaedter ve Salih Uçan yer aldı.

Van der Wiel, 81 gün sonra sahada

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakıldıktan sonra affedilen Gregory van der Wiel, 81 gün sonra formasına kavuştu.

Hollandalı sağ bek, sarı-lacivertli formayı son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda 30 Kasım 2016'da yapılan Gençlerbirliği müsabakasında terletmişti.

Sarı-lacivertli takımla ligdeki son maçını 16 Ekim 2016'da Aytemiz Alanyaspor'a karşı oynayan Slovak futbolcu Stoch ise 126 gün sonra Fenerbahçe formasıyla lig mücadelesinde görev aldı.

Devre arasında Antalya'da yapılan hazırlık kampında sakatlanan ve yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kalan Volkan Şen de Kasımpaşa mücadelesiyle ilk 11'deki yerine döndü. Volkan, Süper Lig'de son olarak 19 Aralık 2016'daki Gençlerbirliği maçında ilk 11'de mücadele etmişti. Devre arasında sakatlandıktan sonra geçen haftaki Bursaspor maçıyla sahalara dönen Volkan Şen, 82. dakikada dahil olduğu müsabakada 8 dakika süre almıştı.

Son olarak Spor Toto Süper Lig'deki Medipol Başakşehir mücadelesine ilk 11'de başlayan Ozan Tufan, 3 resmi maçın ardından ilk 11'de görev aldı. Milli futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş derbisi, ligdeki Bursaspor maçı ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki Krasnodar karşılaşmasında sonradan oyuna dahil olmuştu.

Karavaiev ve Chahechouhe kadroya alınmadı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, devre arası transfer döneminde kadroya dahil edilen Ukraynalı futbolcu Oleksandr Karavaiev'i 18 kişilik maç kadrosuna almadı.

Sezonun ilk yarısını Ukrayna'nın Zorya takımında geçiren ve devre arasında Shakhtar Donetsk'ten kiralanan Karavaiev, ligdeki Bursaspor maçının ardından Kasımpaşa müsabakasında da 18 kişilik kadroda bulunmadı.

Hollandalı teknik adam, ayrıca Süper Lig'in 20. haftasındaki Bursaspor maçına ilk 11'de başlayan Aatıf Chahechouhe'yu da 18 kişilik maç kadrosuna dahil etmedi.

Tribünler boş kaldı

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile yaptığı mücadeleye sarı-lacivertli taraftarlar ilgi göstermedi.

Karşılaşmanın saat 15.00'te başlaması ve İstanbul'daki güzel havaya rağmen Ülker Stadı'nın büyük bölümü boş kaldı. Maçı yaklaşık 15 bin Fenerbahçe taraftarı tribünden izledi.

Kasımpaşa'nın ise yaklaşık 200 taraftarı, kendilerine ayrılan bölümden takımlarını destekledi.

Özdeş, kadroyu bozmadı

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 4-0 kazanılan Medipol Başakşehir maçının kadrosunda değişiklik yapmadı.

Özdeş, takımını, Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Titi, Veigneau, Abdullah Durak, Sadiku, Castro, Eduok, Adem Büyük ve Koita 11'i ile sahaya sürdü.

Lacivert-beyazlı takımın teknik direktörü, Eray Birniçan, Otigba, Bozhikov, Tunay Torun, Pavelka, Turgut Doğan Şahin ve Guanca'yı da yedek kulübesinde oturttu.

-VE MAÇ-

Fenerbahçe: 0 - Kasımpaşa: 0

Stat: Ülker

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Mehmet Cem Hanoğlu

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Van der Wiel, Kjaer, Skrtel, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, De Souza, Ozan Tufan (Dk. 75 Salih Uçan), Stoch, Volkan Şen (Dk. 85 Hasan Ali Kaldırım), Sow (Dk. 46 Fernandao)

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Titi, Veigneau, Abdullah Durak, Sadiku, Castro (Dk. 89 Guanca), Eduok (Dk. 68 Tunay Torun), Adem Büyük (Dk. 75 Turgut Doğan Şahin), Koita

Sarı kartlar: Dk. 19 Stoch, Dk. 82 Volkan Şen (Fenerbahçe), Dk. 52 Popov (Kasımpaşa)

::Maçtan dakikalar::

21. dakikada Stoch'un sağ kanattan yaptığı ortada Kasımpaşa savunmasının uzaklaştırdığı top ceza sahası önünde De Souza'da kaldı. Brezilyalı oyuncunun sol ayakla bekletmeden vuruşunda kaleci Ramazan Köse, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

32. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Volkan Şen'in sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

34. dakikada Veigneau'nun savunma arkasına pasıyla sol kanatta topla buluşan Castro'nun ceza sahası içine kadar sürerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak taca çıktı.

42. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Eduok'un rakiplerinden sıyrılarak attığı şutta top üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

57. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında orta sahada Abdullah Durak'tan aldığı pasla ceza sahasına kadar topla ilerleyen Koita'nın sert şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.

60. dakikada Adem Büyük'ün pasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Koita'nın rakibinden sıyrılarak yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Volkan Demirel'de kaldı.

62. dakikada Adem Büyük'ün savunma arkasına gönderdiği pasta kaleci Volkan Demirel ve Skrtel'in anlaşamadığı pozisyonda topa Castro hamle yaptı. Castro kaleci Volkan'dan sıyrılırken savunmada kademeye gelen Skrtel, müdahalesiyle tehlikeyi önledi.

72. dakikada Ozan Tufan'ın defans arkasına uzun pasında savunmada Titi'nin karşıladığı top ceza sahası dışında Fernandao'nun önünde kaldı. Brezilyalı futbolcunun sol ayakla şutunda top yandan dışarı çıktı.

76. dakikada Mehmet Topal topu ceza sahasına ortaladı. Penaltı noktasında bulunan Fernandao'nun gelişine yaptığı vole vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

84. dakikada Stoch'un ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Fernandao'nun kayarak yaptığı vuruşta, araya giren Veysel Sarı topu kornere gönderdi.

90+1. dakikada sol kanattan İsmail Köybaşı'nın ortasında savunmada Veysel Sarı'nın uzaklaştıramadığı top, Salih Uçan'ın önünde kaldı. Salih'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

Karşılaşma golsüz tamamlandı.