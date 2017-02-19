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Fenerbahçe rekoru egale etti!

Tarih19 Şubat 2017 , 17:09

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Fenerbahçe rekoru egale etti!

AJANSSPOR-
Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Kasımpaşa Ülker Stadı’nda karşılaştı. Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

Sarı-Laivertliler, bu sezon ligde ceza sahası dışından en fazla şut çektiği maçı egale etti. Sarı-Lacivertli takımın en fazla şut çektiği maç (7) sezonun ilk yarıdaki Kasımpaşa maçıydı. İlk yarıda Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşma Fenerbahçe'nin 5-1 galibiyetiyle sona ermişti.

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