Fenerbahçe seriyi bozdu!

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Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Kasımpaşa Ülker Stadı’nda karşılaştı. Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

Sarı-Lacivertliler, Kasımpaşa ile oynadığı son sekiz lig maçını kazanırken, Kasımpaşa Fenerbahçe'yi en son 29 Eylül 2012'de kendi sahasında 2-0 mağlup etti.

İşte o maçlar:

24.02.2013 Fenerbahçe 3 - 1 Kasımpaşa

16.09.2013 Kasımpaşa 2 - 3 Fenerbahçe

16.02.2014 Fenerbahçe 2 - 1 Kasımpaşa

24.01.2015 Kasımpaşa 0 - 3 Fenerbahçe

30.05.2015 Fenerbahçe 2 - 0 Kasımpaşa

13.09.2015 Kasımpaşa 0 - 1 Fenerbahçe

12.02.2016 Fenerbahçe 3 - 1 Kasımpaşa

19.09.2016 Kasımpaşa 1 - 5 Fenerbahçe