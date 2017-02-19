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Fenerbahçe seriyi bozdu!

Tarih19 Şubat 2017 , 17:05

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Fenerbahçe seriyi bozdu!

AJANSSPOR-
Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Kasımpaşa Ülker Stadı’nda karşılaştı. Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.
Sarı-Lacivertliler, Kasımpaşa ile oynadığı son sekiz lig maçını kazanırken, Kasımpaşa Fenerbahçe'yi en son 29 Eylül 2012'de kendi sahasında 2-0 mağlup etti.

İşte o maçlar:
24.02.2013              Fenerbahçe 3 - 1     Kasımpaşa
16.09.2013              Kasımpaşa  2 - 3     Fenerbahçe
16.02.2014              Fenerbahçe  2 - 1     Kasımpaşa   
24.01.2015              Kasımpaşa   0 - 3    Fenerbahçe 
30.05.2015              Fenerbahçe   2 - 0    Kasımpaşa
13.09.2015              Kasımpaşa    0 - 1   Fenerbahçe  
12.02.2016              Fenerbahçe    3 - 1   Kasımpaşa
19.09.2016              Kasımpaşa     1 - 5   Fenerbahçe

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