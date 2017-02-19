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Fenerbahçe seriyi bozdu!
19 Şubat 2017 , 17:05
AJANSSPOR-
Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Kasımpaşa Ülker Stadı’nda karşılaştı. Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.
Sarı-Lacivertliler, Kasımpaşa ile oynadığı son sekiz lig maçını kazanırken, Kasımpaşa Fenerbahçe'yi en son 29 Eylül 2012'de kendi sahasında 2-0 mağlup etti.
İşte o maçlar:
24.02.2013 Fenerbahçe 3 - 1 Kasımpaşa
16.09.2013 Kasımpaşa 2 - 3 Fenerbahçe
16.02.2014 Fenerbahçe 2 - 1 Kasımpaşa
24.01.2015 Kasımpaşa 0 - 3 Fenerbahçe
30.05.2015 Fenerbahçe 2 - 0 Kasımpaşa
13.09.2015 Kasımpaşa 0 - 1 Fenerbahçe
12.02.2016 Fenerbahçe 3 - 1 Kasımpaşa
19.09.2016 Kasımpaşa 1 - 5 Fenerbahçe
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