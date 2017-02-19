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Galatasaray, TFF'ye isyan etti!
19 Şubat 2017 , 00:25
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
AJANSSPOR- Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalırken maçtan sonra bir pozisyon oldukça tartışıldı.
Josue'nin savunma arkasına sarktığı pozisyonda sarı kırmızılı ekip Garry Rodrigues ile gol bulmuş fakat hakem Josue'nin ofsayt olduğuna kanaat getirmişti. Lig TV'nin pierosuna göre Josue 15 cm ile ofsayt değil.
Galatasaray resmi Twitter hesabı da bunun üzerine "Bu kaçıncı hata TFF?" yazılı bir mesaj paylaştı.
Bu kaçıncı hata @TFF_Org? pic.twitter.com/naSasw5452— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 18, 2017
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
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