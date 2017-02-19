Gaziantepspor'a yeni sponsor!

Son yıllarda spor mecralarına destek veren Mahmood Coffee, Gaziantepspor formasının göğüs sponsoru oldu.

Bu yıl 9 farklı Süper Lig takımının yanı sıra, Galatasaray Arena'ya da reklam veren Mahmood Coffee, markalaşma adına ciddi bütçeleriyle reklam dünyasının da parlayan yıldızı oldu.

Gaziantepspor ile forma sponsorluk anlaşması imzalayan Mahmood Coffee adına yapılan açıklamada, "Şehrimizin takımını desteklenmesi yönündeki toplumdan gelen talepleri geri çevirmedik. Böyle bir sorumluluk bizim markamıza nasip oldu. Onur duyuyoruz. İyi günde de, kötü günde de Gaziantepspor'un yanında olacağız" ifadelerine yer verildi.

(Gaziantep Güneş)