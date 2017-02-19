- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Geceyle gündüz gibi iki yarı!
19 Şubat 2017 , 00:39
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
AJANSSPOR- Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da maçın ilk yarısı ile ikinci yarısında siyahla beyaz kadar fark vardı.
Sarı kırmızılı ekip ilk yarıda rakibine 1 şut çekme imkanı verirken bu alanda bu yılın en iyi istatistiğine ulaştı.
İkinci yarıda ise Çaykur Rizespor, Galatasaray kalesini tam 9 kez yokladı. Bu sezon sadece Beşiktaş bir yarıda Galatasaray'a 13 şut atabilmişti.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- "Tankut'u dinleyince yerin dibine girdim" 1
- Tudor'dan şok karar! Bruma'yı kadroya almadı... 1
- Tolunay Kafkas'tan Galatasaray açıklaması!
- Hagi'den flaş sözler!
- Oyundan alındıktan sonra kırmızı kart gördü 4
- Kayserispor'un çıkışı devam ediyor! 2
- Aziz Yıldırım hesap sordu! 1
- Memduh Özbalta: ''Taraftar baskısını kaldıramadık'' 3
- ''Geleceğe umutla bakıyoruz'' 4
- Samsun'da kazanan çıkmadı! 16
Sizce Hangisi?
Son Videolar
SPORUN GÜZELLERİ
Diğer Güzeller