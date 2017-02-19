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Geceyle gündüz gibi iki yarı!

Tarih19 Şubat 2017 , 00:39

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Geceyle gündüz gibi iki yarı!

AJANSSPOR- Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da maçın ilk yarısı ile ikinci yarısında siyahla beyaz kadar fark vardı. 

Sarı kırmızılı ekip ilk yarıda rakibine 1 şut çekme imkanı verirken bu alanda bu yılın en iyi istatistiğine ulaştı. 

İkinci yarıda ise Çaykur Rizespor, Galatasaray kalesini tam 9 kez yokladı. Bu sezon sadece Beşiktaş bir yarıda Galatasaray'a 13 şut atabilmişti. 

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