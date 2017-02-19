Spor Toto Süper Lig'de sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Metin Kalkavan, sarı-kırmızılı takım karşısında güzel bir sonuç aldıklarını söyledi.

Kalkavan, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Galatasaray maçında iyi futbol oynadıklarını ama kazanamadıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Sonuçta Galatasaray ile oynuyorsunuz. Rakibimizi hiç koşmadığı kadar koşturduk. Sporseverler ilk yarı Galatasaray'ı, ikinci yarı Çaykur Rizespor'u izledi. Kardeş payı oldu. Galatasaray karşısında güzel bir sonuç aldık. Çaykur Rizespor olarak lige renk katmaya devam edeceğiz. Özgür Çek'in frikik golü çok güzeldi."

Kalkavan, ligin 22. haftasında Kayserispor ile çok keyifli bir maç oynayacaklarını belirterek, "Rakibimiz ikinci yarıda yaptığı transferlerle iyi çıkış yakaladı. Saha ve seyirci avantajını kullanıp, bu maçı kazanmak istiyoruz." dedi.

Kayserispor maçında galibiyete özel prim vereceklerini kaydeden Kalkavan, "Bazı önemli ve kritik maçlarda ekstra özel prim veriyoruz. Bu bizim için kırılma maçlarından bir tanesi olduğundan ekstra bir prim vermeyi düşünüyorum." diye konuştu.