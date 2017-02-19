AJANSSPOR- Çaykur Rizespor'un başarılı kanat oyuncusu Ahmet İlhan Özek, 1-1 sona eren Galatasaray maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"Alt sıralardan kurtulmak istiyoruz. Dün de Kayserispor kazanınca bu maç daha da önemli hale geldi. Biz haftalardır iyi oynuyoruz ama skora yansıtamıyoruz. Takım savunmasını iyi yapıp kontrataklarla çıkmak istedik. Golü yedikten soran baskı yedik. Devrede hocamızın söylediklerini yapınca daha iyi bir takım izlettik ikinci yarı. 2. devredeki oyunumuzu sürdürürsek önümüz açık diye düşünüyorum. Son bitirişlerde eksiğiz, gol bulamıyoruz bir türlü. Kayserispor maçı var önümüzde. Bu maça gelsinler, taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var.

Duran toplardan çok gol yiyen bir ekibimiz. 8 tane yemişiz. Duran toptan gol atınca bu da sevindirici oluyor.