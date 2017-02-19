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Hem lider, hem en golcü!

Tarih19 Şubat 2017 , 21:53

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Hem lider, hem en golcü!

Ligde puan farkını açan Beşiktaş, gol sayısında da rakiplerinin üstünde yer aldı.

Siyah-beyazlı takım, kaydettiği 43 golle Süper Lig'in en golcü takımı oldu.

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