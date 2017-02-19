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Hollandalı golcüden Galatasaray sözleri!
19 Şubat 2017 , 18:58
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
AJANSSPOR - Devre arası transfer döneminin son günlerinde Galatasaray'ın renklerine bağlamak için hamle yaptığı Tottenham'ın Hollandalı golcüsü Vincent Janssen, açıklamalar yaptı.
İngiliz basınına konuşan Janssen, Tottenham'da kalıp mücadele etmeye devam edeceğini vurgulayarak, "Tootenham ile Premier League'de başarılı olmak için kendime 12 ay verdim ve bu 12 ay henüz bitmedi. Burada seviye gerçekten çok yüksek. Spurs beni AZ Alkmaar'dan aldığında, Hollanda'da sadece 1 yıl üst düzey futbol oynadığımı unutmayalım. Kısa bir süre zarfı içinde, kariyerimde bazı büyük adımlar attım" dedi.
"Kariyerimde ilk kez işler iyi gitmiyor diye havlu atmayacağım" ifadesini kullanan 22 yaşındaki golcü, Galatasaray hakkında ise, "Menajerim Galatasaray ile görüştüğünde, ona bütün her şeyi kesmesi gerektiğini söyledim. Tottenham'dan 1 seneden önce ayrılmama imkan yoktu" diye konuştu.
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- Galatasaray
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