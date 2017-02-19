Josef'te sözleşme sürprizi!

Sarı-lacivertli takımın orta sahadaki önemli isimlerinden Josef de Souza, Brezilya’da yayın yapan ESPN’e konuştu.

Fenerbahçe’de ve Türkiye’de oynamaktan memnun olduğunu dile getiren Souza, sözleşme uzatmaya yakın olduğunu belirtip, “Ben de ailem de Fenerbahçe’de mutluyuz. Aynı zamanda kulüp ve ben sözleşme yenilemeyi istiyoruz. Daha 1.5 yıllık kontratım var, daha da uzatabiliriz” dedi. Sarı-lacivertli taraftarlardan övgüyle bahseden Souza, Kadıköy’ün atmosferine vurgu yapıp, “Taraftarımız fantastik ve ateşli. Onların desteği ile yenilmez bir takıma dönüşüyoruz. Kadıköy’de en ufak bir hata ya da eksik bir şey olursa, taraftar anında devreye giriyor ve sizi ateşliyor. Her zaman en iyisini yapmalısınız” diye konuştu.

Souza, Paul Pogba ile Manchester United maçında yaşadığı olayı da anlatarak, “4-1 kaybettiğimiz maçta aslında iyi oynamıştım. Bir pozisyonda Pogba’dan formasını istedim. Kendisi de bana ‘Sen Brezilyalı mısın? Belli oluyor zaten, çok kalitelisin’ diyerek takıldı” ifadelerini kullandı. (Mİlliyet)