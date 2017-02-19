- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Josef'te sözleşme sürprizi!
19 Şubat 2017 , 09:16
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
Sarı-lacivertli takımın orta sahadaki önemli isimlerinden Josef de Souza, Brezilya’da yayın yapan ESPN’e konuştu.
Fenerbahçe’de ve Türkiye’de oynamaktan memnun olduğunu dile getiren Souza, sözleşme uzatmaya yakın olduğunu belirtip, “Ben de ailem de Fenerbahçe’de mutluyuz. Aynı zamanda kulüp ve ben sözleşme yenilemeyi istiyoruz. Daha 1.5 yıllık kontratım var, daha da uzatabiliriz” dedi. Sarı-lacivertli taraftarlardan övgüyle bahseden Souza, Kadıköy’ün atmosferine vurgu yapıp, “Taraftarımız fantastik ve ateşli. Onların desteği ile yenilmez bir takıma dönüşüyoruz. Kadıköy’de en ufak bir hata ya da eksik bir şey olursa, taraftar anında devreye giriyor ve sizi ateşliyor. Her zaman en iyisini yapmalısınız” diye konuştu.
Souza, Paul Pogba ile Manchester United maçında yaşadığı olayı da anlatarak, “4-1 kaybettiğimiz maçta aslında iyi oynamıştım. Bir pozisyonda Pogba’dan formasını istedim. Kendisi de bana ‘Sen Brezilyalı mısın? Belli oluyor zaten, çok kalitelisin’ diyerek takıldı” ifadelerini kullandı. (Mİlliyet)
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- "Tankut'u dinleyince yerin dibine girdim" 1
- Tudor'dan şok karar! Bruma'yı kadroya almadı... 1
- Tolunay Kafkas'tan Galatasaray açıklaması!
- Hagi'den flaş sözler!
- Oyundan alındıktan sonra kırmızı kart gördü 4
- Kayserispor'un çıkışı devam ediyor! 2
- Aziz Yıldırım hesap sordu! 1
- Memduh Özbalta: ''Taraftar baskısını kaldıramadık'' 3
- ''Geleceğe umutla bakıyoruz'' 4
- Samsun'da kazanan çıkmadı! 17
Sizce Hangisi?
Son Videolar
SPORUN GÜZELLERİ
Diğer Güzeller