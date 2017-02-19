Kadıköy'de istifa sesleri!

AJANSSPOR - Fenerbahçeli taraftarlar, Kasımpaşa ile golsüz berabere kalan takımlarını mücadelenin son bölümünde protesto etti.

Maçın son bölümlerinde van der Wiel'e tepki gösteren sarı lacivertli taraftarlar, aynı zamanda "Yönetim istifa" şeklinde tezahüratta bulunarak son dönemdeki gidişata tepki gösterdi.

"Yönetim istifa" tezahüratları maçın bitiş düdüğünün ardından da kısa bir süre devam ederken, taraftarlar başkan Aziz Yıldırım aleyhine de "Aziz istifa" tezahüratı yaptı.