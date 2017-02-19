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Kartal'ın evinde bileği bükülmüyor!

Tarih19 Şubat 2017 , 22:24

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Kartal'ın evinde bileği bükülmüyor!

AJANSSPOR-

Siyah beyazlılar yeni mabedi Vodafone Arena'da yoluna dolu dizgin devam ediyor.

Beşiktaş Spor Süper Lig'de kendi sahasında toplam 20 karşılaşmaya çıktı. Bu karşılaşmalardan tam 18 kez 3 puanla ayrılan Siyah-Beyazlılar sadece 2 kez rakibiyle puanları paylaştı. Beşiktaş ligde kendi evinde en son malubiyetini ise bu akşam 3-1'lik skorla mağlup ettiği rakibi Akhisar Belediyespor'dan almıştı.

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