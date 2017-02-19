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Koita: "Türkiye'nin en iyi takımlarından birine..."

Tarih19 Şubat 2017 , 17:06

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Koita: Türkiye'nin en iyi takımlarından birine...

Kasımpaşa oyuncularından Koita, Fenerbahçe maçının ardından beIN Sports'a değerlendirmelerde bulundu.

Öne çıkan açıklamalar şu şekilde:

"Genel anlamda bizim için iyi bir maçtı. Türkiye'nin en iyi takımlarından birine karşı oynadık. İkinci yarı daha fazla şans yaratmaya çalıştık, iyi de oynadık ama gol bulamadık, olmadı."

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