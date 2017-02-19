Kasımpaşa oyuncularından Koita, Fenerbahçe maçının ardından beIN Sports'a değerlendirmelerde bulundu.

Öne çıkan açıklamalar şu şekilde:

"Genel anlamda bizim için iyi bir maçtı. Türkiye'nin en iyi takımlarından birine karşı oynadık. İkinci yarı daha fazla şans yaratmaya çalıştık, iyi de oynadık ama gol bulamadık, olmadı."