Laurent Blanc sürprizi!

Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım, Dick Advocaat'ın en az bir yıl daha devam etmesini istiyor... yönetim kurulunda Hollandalı teknik adama muhalefet eden isimlerse, "geçen sezon Vitor Pereira'da yaptığımız hatayı yapmayalım" diyerek gelecek sezon Advocaat'la yola devam edilmesine kesinlikle karşı çıkıyor.

Başkan Aziz Yıldırım ise UEFA'nın finansal fair-play kuralları dahil pek çok örneğini Advocat muhalifi yöneticilerin önüne koyarak "kimi getirebiliriz ki?" diye sordu. Yöneticiler ise "Fenerbahçe'ye gelmek isteyen yüzlerce teknik adam var başkanım" cevabını verdi. Yıldırım'ın, "Şu Fransız. Blanc mıdır? Nedir? Onun gibi mi?" cevabını verdi.

Bir süredir camiada muhaliflerin Fransız teknik adamın menajeri Jean Pierre Bernes'le karşılıklı görüş alışverişi yaptığı iddiaları dolanıyordu.

Kaynak: Fotospor