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Mehmet Demirkol'dan çarpıcı ifadeler!
19 Şubat 2017 , 23:33
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, NTV Spor'da Fenerbahçe gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.
Öne çıkan ifadeler şu şekilde:
"Arabanın deposunu doldur, bütün bakımlarını yap, gazı da kökle ama lastik inikse araba gitmez. Fenerbahçe'de de oyun gitmiyor. Aynı oyunlarla Fenerbahçe'yi övdüğüm oldu. Neyi övdük o zaman, sıfır pozisyon vermesini. Beşiktaş ile ligde oynadıkları maçta da şut çektirmediler. Lens-Sow bağlantısını o zamanlar iyiydi. Van Persie de yardımcı oluyordu. Pozisyonları gole çevirmede en yüksek takımdı. Bugün Lens-Sow bağlantısı yoktu. Hücumun yarısından fazlası yok. Fenerbahçe gibi bir takım Alper Potuk'u arar mı? Alper çok çalışkan olabilir, başımın üstünde yeri var. Yetenekleriyle Alex'in pozisyonunu dolduracak bir oyuncu değil. Eskişehirspor Alper'i aramıyor. Advocaat'ın arkasından da söylenmedik kalmayacak. Pereira bile geri çağırabilir. Bu sorun teknik direktörü seçme sorunudur. O zaman da '19 yıldır doğru teknik direktör seçemedik' demektir bu. Aziz Yıldırım kalabilir ama bu yöntem değişmeli."
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