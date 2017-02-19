UEFA Avrupa Ligi’nde Krasnodar’a 1-0 kaybeden ve kötü oyun nedeniyle eleştirilen Fenerbahçe’de ön plana çıkan isimlerden Roman Neustadter’e destek geldi.

Başta teknik direktör Dirk Advocaat olmak üzere, takım içerisinden tecrübeli yıldızın durumu hakkında değerlendirme yapıldı. Simon Kjaer, Volkan Demirel ve diğer isimler Neustadter’in suçlanmasının yanlış olduğunu düşündü.

Şans sıkıntısı

Advocaat da benzer şekilde bazı gerekçelerle Alman asıllı Rus savunmacıya destek çıktı. Advocaat’ın; Kjaer ve Skrtel gibi Avrupa çapında önemli stoperlerin arkasında bekleyen Neustadter’in bu nedenle şanssızlık yaşadığını düşündüğü belirtildi.

Aynı zamanda 27 yaşındaki stoperin daha çok yedek beklemesi nedeniyle istenen seviyede maç temposu ve kondisyonu olmadığı aktarıldı. Hollandalı teknik adamın ayrıca sezon başı transferlerinden olan deneyimli oyuncuya fazla tepki göstermediği kaydedildi. Neustader’i Rusya’da Milli takım formasıyla iyi bilen tecrübeli çalıştırıcı, normalde ön libero olan ve stoperde son 2 sezondur oynayan öğrencisinin durumunu da her fırsatta göz önünde bulunduruyor. (Milliyet)