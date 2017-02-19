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"O haberler doğru değil"
19 Şubat 2017 , 11:23
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Trabzonspor’un Nijeryalı orta sahası, Türkiye’de top koşturduğu için milli takıma davet edilmediği iddialarına yanıt verdi, “Süper Lig, Avrupa’nın en güçlü liglerinden biri. Haberler doğru değil” dedi.
Ogenyi Onazi, milli takım ve Süper Lig’le ilgili görüşlerini paylaştı. Ülke basınına özel açıklamalarda bulunan Trabzonsporlu futbolcu, Türkiye’de oynadığı için milli takımda yer almayacağına dair çıkan haberlere tepki gösterdi.
Türkiye’deki futbolun ve ligin küçük görülmemesi gerektiğinin altını çizen başarılı oyuncu, “Gazetelerdeki haberleri okumuyorum. Nijerya Milli Takımı antrenörü ile her gün mesajlaşıyoruz ve bana bilgileri aktarıyor.
Türkiye’de oynadığım için milli takımda olmadığım haberleri teyit edilmemiş haberlerdir” dedi.
Süper Lig’e ön yargı ile bakıldığını aktaran bordo-mavili futbolcu, “Şunu kesinlikle söylemeliyim Türkiye Ligi, Avrupa’nın en güçlü liglerinden biri ve çok güçlü bir lig” yorumunu yaptı.
Lazio’dan sonra Trabzonspor’a geçmesinin dezavantaj olmadığını da dile getiren 25 yaşındaki futbolcu, “Avrupa’nın en iyi liglerinden birinde oynuyorum. Şunu kesinlikle onaylamalıyım; milli takım konusunun bununla alakası olamaz” ifadelerini kullandı.
Koyuncu mesajı
Onazi, sosyal medyadan paylaştığı son fotoğrafta, Trabzonsporlu merhum sanatçı Kazım Koyuncu’ya da yer verdi. Nijeryalı yıldızın, “Çok yaşa Kazım Koyuncu” mesajı, bordo-mavili taraftarların beğenisini topladı. (Milliyet)
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