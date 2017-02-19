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Osmanlı'dan lige farklı dönüş!
19 Şubat 2017 , 17:19
Adanaspor: 1 - Osmanlıspor: 5
- Maçtan Dakikalar -
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasındaki Adanaspor-Osmanlıspor karşılaşmasının ilk yarısını konuk ekip, 2-0 önde tamamladı.
9. dakikada Magaye'nin ceza sahası sol çaprazının gerisinden kullandığı serbest atışta, Foguinho topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak auta çıktı.
10. dakikada Regattin'in ara pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Bifouma'nın yerden vuruşunda, kaleci Itandje gole izin vermedi.
19. dakikada Osmanlıspor 1-0 öne geçti. Sol çaprazda topla buluşan Ndiaye, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.
35. dakikada sağ kanattan hareketlenen Bifouma'nın ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ndiaye'nin yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Itandje'da kaldı.
42. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Ceza yayının gerisinden Mehmet Güven'in ortasında iyi yükselen Webo, topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-2
Karşılaşmanın ilk yarısı, Osmanlıspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
DETAYLAR BİRAZDAN...
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