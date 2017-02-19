Osmanlıspor'un galibiyet hasreti son buldu

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Adanaspor'u deplasmanda 5-1 yenen Osmanlıspor, ligde 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Yunanistan'da oynanan ilk maçta Olympiakos ile golsüz berabere kalarak rövanş öncesi avantaj elde eden Osmanlıspor, Süper Lig'de de Adanaspor'u 5-1 mağlup etti.

Bu sonuçla Osmanlıspor puanını 30'a çıkarırken, Adanaspor 17 puanda kaldı.

Süper Lig'de 4 maç aradan sonra kazanan başkent temsilcisi, 2017'de ligdeki ilk galibiyetini de elde etmiş oldu.

Osmanlıspor'a bu sezon şu ana kadarki en farklı galibiyetini getiren golleri Ndiaye, Webo, Maher, Bifouma ve Musa Çağıran attı.

Mor-sarılılar, ligin ikinci devresinde Beşiktaş'a 2-0, Antalyaspor'a 2-1, Trabzonspor'a 1-0 yenilmiş, Gençlerbirliği'yle de 1-1 berabere kalmıştı.

Bifouma "siftah" yaptı

Osmanlıspor'un ara transfer döneminde Fransa'nın Bastia takımından kadrosuna kattığı Bifouma, mor-sarılı formayla ilk golünü kaydetti.

Avrupa Ligi'nde Zürih deplasmanında gol sevinci yaşayan Maher ise Süper Lig'de ilk golünü attı.

Adanaspor maçında perdeyi açan Ndiaye ve karşılaşmanın skorunu belirleyen Musa Çağıran da ligdeki gol sayılarını 6'ya çıkardı.

Webo'dan 4 asist

Osmanlıspor'un Kamerunlu futbolcusu Webo, Adanaspor deplasmanında 1 gol ve 4 asistle yıldızlaştı.

Ligdeki gol sayısını 5'e çıkaran 35 yaşındaki oyuncu, Adanaspor karşısında alınan 3 puanda başrolü oynadı.

Öte yandan, Adanaspor maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Ndiaye ve Musa, UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile 23 Şubat Perşembe günü Ankara'da oynanacak rövanş mücadelesi öncesi teknik heyeti endişelendirdi.