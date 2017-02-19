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Özdeş: ''Bugün baktığımızda maçın hakkı...''
19 Şubat 2017 , 17:29
Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Fenerbahçe maçının ardından beIN Sports'a değerlendirmelerde bulundu.
Öne çıkan açıklamalar şu şekilde:
"Bugün baktığımızda maçın hakkı berabere gibi görünüyordu. Her iki takım da net pozisyonlar üretemedi. Fenerbahçe, yan toplardan üstünlük kurmaya çalıştı. Biz de kontra oyunu denedik. Oyun içerisinde takım boyu uzadı ve bizi çok koşturdu ve de yorulduk. İkinci yarı daha iyi oynadık. Bizim için önemli olan 5 haftada 3 gol yedik. İyi savunma yapıyoruz. Takım savunması iyiydi. Son tercihleri iyi yapabilirsek, daha iyi olabilirdi. 1 puan almak çok önemliydi. Hakem maçı çok iyi yönetti. Fenerbahçe bugün ciddi efor sarf etti. Fenerbahçe'ye kupa maçlarında başarılar diliyorum. Umarım turu geçeriz. Tercihleri çok fazla sorgulamıyorum. Maçın hakkı bizim açımızdan 1 puandı."
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