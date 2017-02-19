- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Özgür Çek: "1 puan almadık, 3 puan kaybettik"
19 Şubat 2017 , 00:17
Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının ardından Rizespor adına beraberlik golünü atan Özgür Çek, beIN Sports'a değerlendirmelerde bulundu.
"İlk yarı Galatasaray etkili oynadı" diyen Özgür Çek,"Galatasaray'ın kontrolünde ilk yarı geçti. İyi analiz ettik ve çok iyi çalışıyoruz. Biz 1 puan almadık, 3 puan kaybettik. Galatasaray'ın bizden kaynaklı olarak hiç bu kadar kötü olduğunu hatırlamıyorum. Yorgun olmama rağmen Hikmet hoca 'vur' dedi. Ben de çok çalışıyorum ve karşılığını aldım diyebilirim." ifadelerini kullandı.
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- "Tankut'u dinleyince yerin dibine girdim" 1
- Tudor'dan şok karar! Bruma'yı kadroya almadı... 1
- Tolunay Kafkas'tan Galatasaray açıklaması!
- Hagi'den flaş sözler!
- Oyundan alındıktan sonra kırmızı kart gördü 4
- Kayserispor'un çıkışı devam ediyor! 2
- Aziz Yıldırım hesap sordu! 1
- Memduh Özbalta: ''Taraftar baskısını kaldıramadık'' 3
- ''Geleceğe umutla bakıyoruz'' 4
- Samsun'da kazanan çıkmadı! 16
Sizce Hangisi?
Son Videolar
SPORUN GÜZELLERİ
Diğer Güzeller