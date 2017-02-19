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Özgür Çek: "1 puan almadık, 3 puan kaybettik"

Tarih19 Şubat 2017 , 00:17

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Özgür Çek: 1 puan almadık, 3 puan kaybettik

Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının ardından Rizespor adına beraberlik golünü atan Özgür Çek, beIN Sports'a değerlendirmelerde bulundu.

"İlk yarı Galatasaray etkili oynadı" diyen Özgür Çek,"Galatasaray'ın kontrolünde ilk yarı geçti. İyi analiz ettik ve çok iyi çalışıyoruz. Biz 1 puan almadık, 3 puan kaybettik. Galatasaray'ın bizden kaynaklı olarak hiç bu kadar kötü olduğunu hatırlamıyorum. Yorgun olmama rağmen Hikmet hoca 'vur' dedi. Ben de çok çalışıyorum ve karşılığını aldım diyebilirim." ifadelerini kullandı.

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