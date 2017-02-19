Paşa favorilerden puanları topladı!

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Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa 0-0 berabere kaldı. Kasımpaşa, bu sezon ligin ilk dört sırasında yer alan takımlara karşı 7 puan topladı.

İşte o karşılaşmalar:

17.12.2016 Kasımpaşa 2 - 1 Beşiktaş

12.02.2017 Kasımpaşa 4 - 0 Başakşehir

19.02.2017 Fenerbahçe0 - 0 Kasımpaşa

Paşa'nın puan kazanamadığı maçlar:

10.09.2016 Başakşehir 3 - 1 Kasımpaşa

19.09.2016 Kasımpaşa 1 - 5 Fenerbahçe

04.12.2016 Kasımpaşa 1 - 2 Galatasaray