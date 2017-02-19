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Paşa favorilerden puanları topladı!
19 Şubat 2017 , 17:41
AJANSSPOR-
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa 0-0 berabere kaldı. Kasımpaşa, bu sezon ligin ilk dört sırasında yer alan takımlara karşı 7 puan topladı.
İşte o karşılaşmalar:
17.12.2016 Kasımpaşa 2 - 1 Beşiktaş
12.02.2017 Kasımpaşa 4 - 0 Başakşehir
19.02.2017 Fenerbahçe0 - 0 Kasımpaşa
Paşa'nın puan kazanamadığı maçlar:
10.09.2016 Başakşehir 3 - 1 Kasımpaşa
19.09.2016 Kasımpaşa 1 - 5 Fenerbahçe
04.12.2016 Kasımpaşa 1 - 2 Galatasaray
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