Ricardo Cenk Uyumu!

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Beşiktaş'ın deneyimli santrforu Cenk Tosun bu akşamki Akhisar Belediyespor maçında yine ağları boş geçmedi.

Cenk Tosun, 13'üncü dakikada Quaresma'nın ortasında iyi hareketlenip kafayla ağları sarstı. Bu ikili arasındaki ilginç bir istatistik ise, Cenk Tosun'un ligde attığı son 5 kafa golünde tüm asistler Ricardo Quaresma'dan geldi.