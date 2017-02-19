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Ricardo "Dinamo" Quaresma!
19 Şubat 2017 , 22:32
AJANSSPOR-
Beşiktaş'ın Portekizli tecrübeli süperstar'ı Ricardo Quaresma, Spor Toto Süper Lig'deki verimli performansıyla dikkat çekiyor.
Süper Lig'de oynadığı son 3 maçta tam 5 gole katkı yapan Quaresma, 3 maçta 4 asist, 1 golle oynadı. Q7 bu akşam oynanan Beşiktaş'ın 3-1 kazandığı maçta Cenk Tosun'un perdeyi açan golünde de asisti yapan isim olmuştu.
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