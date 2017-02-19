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"Riekerink Aslanlara, Çakallara yem oldu"
19 Şubat 2017 , 00:39
AJANSSPOR-
Galatasaraylı yönetici Levent Nazifoğlu Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Çaykur Rizespor maçının ardından konuşan Nazifoğlu: "Hedefimiz 13'te 13 yapmak. Riekerink, kısa sürede iki tane kupa kazandırdı. Her hareketi çok abartıldı. Onun artık yaşama şansı kalmamıştı. Riekerink Aslanlara, Çakallara yem oldu. Başarılı olma şansı yoktu. Galatasaray uzun yıllar Igor Tudor ile başarılı olacaktır. Desteklesin taraftarlarımız" ifadelerini kullandı.
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