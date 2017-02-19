Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

"Riekerink Aslanlara, Çakallara yem oldu"

Tarih19 Şubat 2017 , 00:39

Yorum
Riekerink Aslanlara, Çakallara yem oldu

AJANSSPOR-

Galatasaraylı yönetici Levent Nazifoğlu Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Çaykur Rizespor maçının ardından konuşan Nazifoğlu: "Hedefimiz 13'te 13 yapmak. Riekerink, kısa sürede iki tane kupa kazandırdı. Her hareketi çok abartıldı. Onun artık yaşama şansı kalmamıştı. Riekerink Aslanlara, Çakallara yem oldu. Başarılı olma şansı yoktu. Galatasaray uzun yıllar Igor Tudor ile başarılı olacaktır. Desteklesin taraftarlarımız" ifadelerini kullandı.

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

me