Şahin:''Yolumuza devam edeceğiz...''

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Osmanlıspor'a 5-1 yenilen Adanaspor'un teknik direktörü Levent Şahin, "Sadece bir maç kaybettik. Bundan sonraki karşılaşmalarda hataları daha aza indirip yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Şahin, rakiplerinin beklemedikleri bir oyun tarzıyla mücadele ettiğini ve bunun sonucunda goller yediklerini söyledi.

Sadece bir maç kaybettiklerini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

Bir yarışın içerisindeyiz...

"Yarışın devam ettiğinin bilincindeyiz. Buradan da dersler çıkartacağız, eksiklerimizi görüp yolumuza devam edeceğiz. Sonuçta bir yarışın içerisindeyiz. Bunun bilinciyle çalışmalarımız devam ediyor. Hiç kimsenin bununla ilgili bir şüphesi olmasın. Sadece bir maç kaybettik. Bundan sonraki karşılaşmalarda hatalarımızı daha aza indirip yolumuza devam edeceğiz."