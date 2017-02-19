Samandıra'da büyük endişe!

Fenerbahçe’de ileriki haftalarda zirve hattında birçok fırsatın yine ortaya çıkacağı vurgulanıyor. Ancak özellikle son dönemde oynanan etkisiz futboldan sonra Samadıra’da “Rakipler kaybedecek ama biz kazanabilir miyiz” soruları yükseliyor.

Spor Toto Süper Lig’de her şeye rağmen zirveden kopmak istemeyen Fenerbahçe, bugün Kasımpaşa ile çok kritik bir mücadeleye çıkacak.

Lig yarışından kopmamak adına kazanmak zorunda olan sarı-lacivertli ekip, puan farkına rağmen ilerleyen haftalarda bu farkın kapanma ihtimali olduğunu düşünüyor. Geçen hafta olduğu gibi rakiplerin yine takılma ihtimalini oldukça yüksek gören sarı-lacivertliler en büyük sorunu ise olası şansları değerlendirmemek olarak görüyor.

Samandıra’da yapılan tespitlerde, “Rakipler kaybedecek ama biz kazanabilir miyiz” sorusu çoğalmaya başladı. Takımın aldığı istikrarsız sonuçlar ve oynanan etkisiz futbol özgüven konusunda da sıkıntı yaratmış durumda. Hem futbolcular hem de idareciler takımın bu fırsatları değerlendirmekte zorlanacağını düşünüyor.

Ligin en zor maçı

Bunların ışığında Fenerbahçe, kendi adına bugün belki de ligin en zor maçına çıkacak. Kötü gidişe son vermek isteyen Teknik Direktör Advocaat ve takımı, Kasımpaşa’yı yenmek zorunda. Ancak bu maçın kazanılmasının önünde önemli engeller bulunuyor. Öncelikle takımın çok yorgun ve morallerin bozuk olması endişe yaratıyor.

Savunma hattı ve orta saha sürekli aynı olduğu için bu bölgede forma giyen futbolcularda ciddi bir düşüş yaşanıyor.

Ayrıca takımın en etkili üç hücum oyuncusu bu maçta yok. Alper Potuk, Jeremain Lens ve Robin Van Persie cezalı oldukları için yok. (Milliyet)