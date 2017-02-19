Şenol Güneş'ten tam destek!

Beşiktaş’ın hocası, “Çok iyi gidiyorsun ama daha biten bir şey yok. Her hafta üstüne koyarak devam etmelisin” dedi. Siyah-beyazlı takım arkadaşları ise “Mario Gomez’i aratmıyorsun. Sana helal olsun. İnşallah takım şampiyon olur, sen de gol krallığına ulaşırsın” sözleriyle Cenk’e tam destek verdi.

Süper Lig ve Avrupa arenasında attığı kritik gollerle Beşiktaş’ın başarısında çok önemli pay sahibi olan Cenk Tosun yükselen formuyla Teknik Direktör Şenol Güneş’in birinci forveti durumuna geldi. Cenk’in performansından çok memnun olan Güneş; Şota, Fatih Tekke, Burak Yılmaz, Jose Fernandao ve Mario Gomez’den sonra yeni bir gol kralı daha çıkarmaya hazırlanıyor.

Orman’ın gururu

Siyah-beyazlı takım arkadaşlarının, Hapoel Beer Sheva maçından sonra Cenk Tosun’a, “Mario Gomez’in yokluğunu aratmıyorsun. Sana helal olsun. Gerçekten büyük golcüsün. İnşallah takım şampiyon olur, sen de gol krallığına ulaşırsın” dediği ortaya çıktı.

Teknik heyet tarafından tebrik edilen başarılı golcüye, Şenol Güneş’in ise “Çok doğru yolda gidiyorsun ama unutma ki daha biten bir şey yok. Her hafta üstüne koyarak devam etmelisin. Şimdi bir sonraki maça odaklanmalısın” diyerek destek verdiği aktarıldı.

Bu arada Mario Gomez ayrıldığında, “Gomez yoksa Türk Milli Takımı’nın golcüsü Cenk Tosun var” diyen Başkan Fikret Orman’ın da yakın çevresine ne kadar haklı olduğunu söylediği öğrenildi. Yabancı golcü transferinde beklentileri yüksek tutmayarak Cenk Tosun’u ön plana çıkartan Orman’ın, “Her zaman söylüyorum bizim tüm oyuncularımız pırlanta gibi. Cenk Tosun’a inanmasan böyle konuşur muyum? Ama henüz yolun yarısındayız. İnşallah onun attığı gollerle şampiyon olacağız” yorumunu yaptığı belirtildi.

Teknik heyet ve yakın arkadaşlarıyla başarısının mutluluğunu paylaşan Cenk Tosun’un ise “Bu golleri ben tek başıma atmıyorum. Arkamdaki arkadaşlarım olmasa bunları yapamam. Biz bir takımız ve bu golleri de takım olarak atıyoruz” diye konuştuğu vurgulandı. (Milliyet)