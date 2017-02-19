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Talisca özlemi noktaladı!
19 Şubat 2017 , 21:55
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
Beşiktaş'ın Akhisar Belediyespor'u 3-1 yendiği mücadelenin 26. dakikasında şık bir gole imza atan Anderson Talisca, son maçlardaki gol hasretini sonlandırdı.
Siyah-beyazlı formayla son olarak Süper Lig'deki Osmanlıspor maçında gol sevinci yaşayan Talisca, 7 karşılaşma sonra rakip fileleri havalandırdı.
Ligin ilk yarısında da Akhisar Belediyespor filelerini havalandıran siyah-beyazlı oyuncu, ligdeki gol sayısını 6'ya çıkardı.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
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