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Talisca özlemi noktaladı!

Tarih19 Şubat 2017 , 21:55

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Talisca özlemi noktaladı!

Beşiktaş'ın Akhisar Belediyespor'u 3-1 yendiği mücadelenin 26. dakikasında şık bir gole imza atan Anderson Talisca, son maçlardaki gol hasretini sonlandırdı.

Siyah-beyazlı formayla son olarak Süper Lig'deki Osmanlıspor maçında gol sevinci yaşayan Talisca, 7 karşılaşma sonra rakip fileleri havalandırdı.

Ligin ilk yarısında da Akhisar Belediyespor filelerini havalandıran siyah-beyazlı oyuncu, ligdeki gol sayısını 6'ya çıkardı. 

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