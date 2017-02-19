''Taraftarlar beni hayatta tutuyor''

Fenerbahçe'nin Slovak oyuncusu Miroslav Stoch'un, golsüz berabere kaldıkları Kasımpaşa maçının ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalardan Ajansspor.com'un derledikleri şöyle:

"Üzgünüz. Yine puan kaybı yaşadık. Kötü gidişattan artık kurtulmalıyız, sorumluluk bizde. Takım halinde zor durumdayız. Herkes farkında, bu durumdan kurtulmalıyız. Bunu nasıl yaparız, bunu çözmesi gereken bizleriz. Çok kaliteli, çok iyi, çok tecrübeli oyunculara sahibiz. Bunu yapacağız ama bir an önce yapmalıyız. Hiç de iyi değil bizim için gidişat.

Ben antrenmanlara ilk geliyorum. Antrenmanlarda her şeyi deniyorum, tüm gayretimi gösteriyorum ve çok çalışıyorum. İdmandan önce fitness salonuna ilk giren ben oluyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Futbolda bunlar olabiliyor. Bu durumla burada çok sık kaşılaştım. Bazen çok üzülüyorum. Fenerbahçe taraftarlar bana çok destek veriyorlar. Hatta şöyle diyebilirim, onları verdiği destek beni hayatta tutuyor. Tüm Fenerbahçe taraftarına teşekkür ediyorum. Umarım daha fazla şans bulurum ama sadece bana bağlı değil, her şeyi yapıyorum. İlerleyen haftalarda daha fazla şans bulabilirim. Gelecek neler getirecek, hep beraber bekleyelim görelim"