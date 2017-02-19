Tolgay Arslan'a fırça!

Beşiktaş Hapoel Beer'i 3-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalma yolunda dev bir adım attı. Siyah-Beyazlı takımda büyük bir sevinç yaşanmasına rağmen Teknik Direktör Şenol Güneş'in karşılaşma sonrasında Tolgay Arslan'a büyük bir tepki gösterdiği öğrenildi.

Tecrübeli hocanın İsrail'deki maçta ilk 11'de şans tanıdığı Tolgay'ın futbolundan hiç memnun kalmadığı ortaya çıktı. Yıldız oyuncuyla bir görüşme yapan Güneş'in, "Bu ne biçim oyun. Artık futbola dön. Sana şans tanıdığımda hep düş kırıklığı yaşıyorum. Böyle giderse formanın yüzünü göremezsin. Hapoel Beer gibi önemli bir maçta beklentileri hiç karşılayamadın. Sana ne dediysem hiçbirini yerine getirmedin" dediği belirlendi.

SANA NE ZAMAN ŞANS VERSEM YOKSUN

Ligde ve Avrupa'da çok önemli bir sürece girdiklerini Tolgay Arslan'a söyleyen Güneş'in ayrıca "Seni oynatmadığımda sürekli şans alamamaktan yakınıyorsun. Ancak sana fırsat verdiğimde beni mahcup ediyorsun. Otur bir düşün ve kendini sorgula. Bu formunla seni oynatırsam diğer arkadaşlarına karşı haksızlık yapmış olurum. Bu sana son uyarım" diyerek çıkıştığı ortaya çıktı.

DERBİ ÖNCESİ SON ENGEL AKHİSAR

Geçtiğimiz hafta Karabük'e yenilerek ligdeki 2. mağlubiyetini alan lider Beşiktaş bugün ligde kalma savaşı veren Akhisar'ı konuk edecek. Vodafone Arena Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak olan maçı Barış Şimşek yönetecek. Siyah-Beyazlılar' da cezalı Tosic'in yerine Mitrovic forma giyecek.

CENK TOSUN'A ADA'DAN KANCA

Beşiktaş'ın golcü yıldızı Cenk Tosun'u takip edenlerin en başında Slaven Bilic olduğu iddia edildi. İngiliz Talk Sport radyosunda yapılan değerlendirmede Hırvat hocanın eski oyuncusu için West Ham'a tavsiye kararında bulunduğu öğrenildi.

CITY DE DEVREDE

Bu arada Manchester City scout ekibinin de Cenk Tosun'u bir süredir yakın takibe aldığı ortaya çıktı. West Ham ve M.City'nin Cenk için sezon sonunda Beşiktaş'ın kapısını çalacağı iddiaları giderek güçleniyor.

(Takvim)