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Tudor da yaraya merhem olamadı!
19 Şubat 2017 , 00:18
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- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
Galatasaray, yeni teknik direktörü Igor Tudor yönetimindeki ilk maçında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.
Teknik direktör Jan Olde Riekerink ile yollarını ayıran sarı-kırmızılı kulüp ile 16 Şubat Perşembe günü 1,5 yıllık sözleşme imzalayarak göreve başlayan Hırvat teknik adam, 2 gün sonra Çaykur Rizespor deplasmanındaki ilk sınavında 2 puan kaybı yaşadı.
Ligde 43 puanla ikinci sırada bulunan Medipol Başakşehir'in 2 puan kaybettiği haftada önemli bir fırsatı değerlendiremeyen sarı-kırmızılılar, Beşiktaş derbisi öncesi de moral bulamadı.
- Tudor, Rize'de yine kazanamadı
Kardemir Karabükspor'un başında 28 Ocak'ta Rize'de 1-0'lık mağlubiyet yaşayan Hırvat teknik adam, Galatasaray ile de Rize'den galibiyetle dönemedi.
Tudor, Rize deplasmanında Galatasaray'ın başında Çaykur Rizespor karşısında 1-1 beraberlikle yeni görevine galibiyetle başlayamadı.
- Zirve yarışında yara aldı
Galatasaray, teknik direktör Igor Tudor yönetiminde zirve yarışında puan kayıplarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılılar, ligin son 4 haftasında 8 puan kaybederek zirve yarışında önemli yara aldı.
Galatasaray'ın golünü kaydeden Podolski, ligde 4. golüne ulaşırken 7 haftalık aradan sonra rakip fileleri havalandırdı.
Çaykur Rizespor'da beraberlik golünü atan Özgür Çek ise yeşil-mavili takım formasıyla ilk golünü kaydetti.
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- Galatasaray
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