Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Tudor da yaraya merhem olamadı!

Tarih19 Şubat 2017 , 00:18

Yorum
Tudor da yaraya merhem olamadı!

Galatasaray, yeni teknik direktörü Igor Tudor yönetimindeki ilk maçında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

Teknik direktör Jan Olde Riekerink ile yollarını ayıran sarı-kırmızılı kulüp ile 16 Şubat Perşembe günü 1,5 yıllık sözleşme imzalayarak göreve başlayan Hırvat teknik adam, 2 gün sonra Çaykur Rizespor deplasmanındaki ilk sınavında 2 puan kaybı yaşadı.

Ligde 43 puanla ikinci sırada bulunan Medipol Başakşehir'in 2 puan kaybettiği haftada önemli bir fırsatı değerlendiremeyen sarı-kırmızılılar, Beşiktaş derbisi öncesi de moral bulamadı.

- Tudor, Rize'de yine kazanamadı

Kardemir Karabükspor'un başında 28 Ocak'ta Rize'de 1-0'lık mağlubiyet yaşayan Hırvat teknik adam, Galatasaray ile de Rize'den galibiyetle dönemedi.

Tudor, Rize deplasmanında Galatasaray'ın başında Çaykur Rizespor karşısında 1-1 beraberlikle yeni görevine galibiyetle başlayamadı.

- Zirve yarışında yara aldı

Galatasaray, teknik direktör Igor Tudor yönetiminde zirve yarışında puan kayıplarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılılar, ligin son 4 haftasında 8 puan kaybederek zirve yarışında önemli yara aldı.

Galatasaray'ın golünü kaydeden Podolski, ligde 4. golüne ulaşırken 7 haftalık aradan sonra rakip fileleri havalandırdı.

Çaykur Rizespor'da beraberlik golünü atan Özgür Çek ise yeşil-mavili takım formasıyla ilk golünü kaydetti.

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

me